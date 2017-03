Meßstetten Joseph Kaniyodickal wird neuer Pfarrer

Von Indien nach Schwaben

Von seiner Heimatdiözese Pala kam er in die Diözese Rottenburg-Stuttgart und war von 2006 bis 2009 Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Lemberg im Dekanat Tuttlingen. 2009 wechselte er als Pfarrvikar ins Dekanat Mühlacker und begann parallel mit seiner Promotion an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar, die er noch im Frühjahr abschließen wird.

In seiner Heimat hatte Joseph Kaniyodickal Studienabschlüsse als Bachelor of Arts, Bachelor of Philosophy und Bachelor of Theology erworben. In der Seelsorgeeinheit Heuberg betreut er künftig die Gemeinden St. Nikolaus von Flüe in Meßstetten, Maria Königin in Nusplingen, St. Afra in Obernheim und St. Maria in Unterdigisheim.