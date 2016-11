Meßstetten Interstuhl investiert: Lieferzeit schrumpft auf 72 Stunden

Damit wird die Standard-Lieferzeit von zwei bis fünf Wochen auf maximal 72 Stunden reduziert. Mit diesem System ist Interstuhl in der Lage, hochflexibel die vom Kunden geforderten Varianten ohne Fertigwarenlager in noch besserer Qualität zu fertigen. Knapp eine Million Euro hat Interstuhl auf seinem Wachstumskurs in das neue Fertigungskonzept am Standort in Tieringen investiert.

2016 wurde die 1976 erbaute Produktionshalle komplett ausgeräumt und generalsaniert. 13 fahrerlose Transportfahrzeuge ziehen darin ihre Bahn und halten an festen Stationen, an denen die Materialien immer am gleichen Platz aufgefüllt werden. Das Konzept ist wie eine Fließfertigung aufgebaut, jedoch nicht starr, sondern flexibel. Nach einem neuen ausgeklügelten Fertigungssteuerungssystem wissen die Wagen, an welcher Station sie Halt machen müssen, damit weitere Montageschritte möglich sind. Der fertige Stuhl wird vollautomatisch in den Versand geführt, um dann überwiegend mit Möbelspeditionen zum Kunden zu gelangen. Gefertigt wird ausschließlich auftragsbezogen, Just-in-Time und Just-in-Sequence. Gegenüber dem bisherigen Fertigungssystem lassen sich rund 30 Prozent Fertigungszeiten einsparen.

Mindestens so wichtig ist jedoch die verkürzte Durchlaufzeit bei gleichzeitiger Möglichkeit, dank des variablen Fertigungslayouts und der flexiblen Transportfahrzeuge, die Fertigung kundenindividueller Lösungen auch mit der neuen Produktionslinie zu erhalten.