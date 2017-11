Meßstetten. Zu den Hallenfußballturnieren der Senioren lädt der Fußballverein Meßstetten am Freitag und Samstag, 3. und 4. November, in die Heuberghalle ein. In der Klasse Ü 35 treten am Freitag ab 18 Uhr der SV Erzingen, der TSV Neufra/Gauselfingen, der Kreiselclub Ehrendingen aus der Schweiz, der IPA Budweis aus Tschechien, der TSV Ebingen und der FV Meßstetten an, in der Klasse Ü 60 am Samstag ab 10.45 Uhr die SGM Bergfelden/Holzhausen, der FSV Bissingen 08, die SG Reutlingen und der FV Meßstetten. In der Klasse Ü50 spielen am Samstag ab 13.30 der FC Tailfingen, der SC Pfullendorf, der FC Killertal der FC Niederweningen aus der Schweiz, der TSV Ebingen, der FC Stetten/Salmendingen und der FV Meßstetten. Der Kameradschaftsabend mit den ausländischen Gästen beginnt am Samstag um 19 Uhr im Sportheim.