Meßstetten Infos über kommunalpolitische Ereignisse

Mit einer Fantasie über das Danke-Lied auf dem E-Piano eröffnete Wilfried Groh den Nachmittag musikalisch. Pfarrer Reinhold Schuttkowski begrüßte die Gäste und ging in seiner Andacht mit der Geschichte "Die Stadt des Friedens" auf Jesus Rat ein, den anderen so zu lieben wie sich selbst. Nun war Kaffeezeit angesagt, und es gab Gelegenheit für viele Gespräche.

Nach dem Lied "Großer Gott, wir loben dich" trug Dieter Bodmer zwei besinnliche Gedichte vor. Beim Sketch "Tante Hedwig kommt" wurde herzlich gelacht. Große schauspielerische Talente entwickelten dabei Reinhold Schuttkowski, Anja Bauer und Renate Schreiber. Ortsvorsteher Harald Eppler gab danach einen kurzen Überblick über das Dorfgeschehen. So seien die Spielgeräte auf dem Spielplatz hinter der ehemaligen Schule und beim Kindergarten erneuert worden. Auch die Toiletten im Rathaus wurden fertiggestellt. Die personellen Schwierigkeiten im Kindergarten wurden zu aller Zufriedenheit gelöst. Das Erneuern der Küche wurde zurückgestellt, um das im nächsten Jahr umso umfassender zu machen. Der Endausbau des Baugebiets Ödertal II wurde im September begonnen und wird daher nicht mehr in diesem Jahr fertiggestellt. Mit dem Kauf zweier Häuser nehme die Neugestaltung des Dorfplatzes Form an. Auch die Altbausanierung soll durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum in Gang kommen. Hossingen hat nun auch wieder einen Jugendraum. Der alte Vereinsraum im Rathaus wurde zur Verfügung gestellt. Für das nächste Jahr ist vorgesehen, die Küche in der Festhalle zu erneuern, das Rathaus außen zu sanieren, neue Sportgeräte in der Turn- und Festhalle anzuschaffen und einen Verbindungsweg vom Ödertal zum Schafstall zu bauen.

Bürgermeister Frank Schroft gab einen kurzen Überblick über die Meßstetter Kommunalpolitik. Zunächst ging er auf den Dauerbrenner Nachnutzung des Kasernengeländes ein. Noch nicht entschieden sei, ob eine Polizei- oder eine Zollschule komme. Ansonsten seien acht Kommunen daran interessiert, dass ein interkommunales Gewerbe- und Industriegebiet entstehe. Erfreulich sei, dass das Notariat erhalten bleibe. Das Sicherstellen der ärztlichen Grundversorgung, das Schaffen altersgerechter Wohnungen und das Einrichten einer Kurzzeitpflege bei der Sozialstation waren weitere Themen.