Meßstetten Informationen und Handwerk im Angebot

Meßstetten-Oberdigisheim. Ab November startet das neue Winterprogramm der Sparkassenstiftung Umwelt + Natur in Oberdigisheim. Bis März ist die Werkstatt der Umweltbildungseinrichtung für Kinder und Erwachsene einmal in der Woche für Informationen rund um die Natur und kreative Handwerksarbeiten geöffnet. Die Angebote finden dieses Jahr an wechselnden Wochentagen statt.