Der ein oder andere hatte sicher schon sein zweites Stückchen Schokolade im Mund zergehen lassen, als in Tieringen das erste Adventsfenster öffnete. Rund 70 dick eingepackte Besucher jeden Alters hatten sich am "Vogthaus" in der Rathausgasse eingefunden, um sich mit den Gastgebern, Familie Domschke, auf Weihnachten einzustimmen. Bevor Harald Domschke das von seiner Frau Anita gestaltete Fenster öffnete, sangen alle gemeinsam Lieder. Heidi Deyhle, die ebenfalls für die Organisation der Adventsfenster verantwortlich ist, begleitete sie auf der Blockflöte. Anschließend lud Familie Domschke die Besucher auf eine heiße Tasse Glühwein ein. Die verschiedenen Kuchen und Schmalzbrote, die zum Teil von den Besuchern mitgebracht wurden, schmeckten dann genau so gut und besser als die Schokolade aus dem gekauften Kalender. Nach Familie Maria Zeiger sind Anita Eppler und Helga König am heutigen Montag die nächsten Gastgeber. Ihr Adventsfenster in der Neue Straße 28 öffnet sich um 18 Uhr. Wer hingeht, sollte eine eigene Tasse mitbringen. Text/Fotos: Deregowski