Meßstetten "Ihr seid da, wenn man euch braucht"

Die Dienstabende sind gut besucht

Neben den Dienstabenden, die zur Freude von Vögtle sehr gut besucht waren, zählten die Schauvorführung bei der Einweihung des neuen Löschfahrzeugs für die aktive Wehr, das Mitwirken beim Stadtfest, die Städtle-Rallye in Schömberg und das Kreisfeuerwehr-Jugendzeltlager in Bisingen zum Programm. Außerdem gab es eine Erste-Hilfe-Ausbildung, und die Leitstelle in Balingen wurde besichtigt, berichtete Schriftführerin Larissa Wagner.

Über solch eine gut funktionierende Jugendfeuerwehr freute sich Bürgermeisterstellvertreter Tarzisius Eichenlaub und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass die Jugendlichen in die aktive Wehr übernommen werden. Stadtbrandmeister Matthias Schwarz sagte, dass er hoch beeindruckt sei, was die Jugendfeuerwehr leiste, und sicherte seine volle Unterstützung zu. "Auf Euch kann man zählen, ihr seid da, wenn man Euch braucht", dankte Schwarz den Jugendlichen. Die Grüße der Kreisjugendfeuerwehr überbrachte der stellvertretende Kreisjugendwart Maximilian Deines, der dem Jugendleiter Fabian Vögtle sowie allen anderen in der Jugendausbildung tätigen Ausbildern dankte.