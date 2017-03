Meßstetten "Ich nehme etwas für mein Leben mit"

Hinter den Kulissen laufen letzte Vorbereitungen: Funktioniert die Technik? Klappt alles beim Auftritt der Band? Ist alles einstudiert bei den Laienschauspielern, die nachher ihr Theaterstück auf der Bühne zeigen? Tabea ist jetzt auch in der Halle unterwegs, trifft Freunde, begrüßt Leute, die zum ersten Mal vorbeischauen. Im Kaminzimmer, einer umgestalteten Sportgarage, sitzen Teenager auf Sofas, unterhalten sich und warten, bis das Programm losgeht. Um 20 Uhr ist die Halle voll: Die Band startet mit dem Intro. Annika und Elias aus Winterlingen moderieren den Abend. Jeden Tag gibt es ein anderes Programm, das junge Leute aus den Regionen um Albstadt, Balingen und Rosenfeld seit vergangenem Sommer vorbereitet haben.

Heute ist der Jugendkreis aus Winterlingen dran und zeigt sein Theaterstück, abwechselnd mit selbstgedrehten Filmclips. Um 20.30 Uhr betritt die Band noch einmal die Bühne. Danach stellt Jugendreferent Tobias Kley die Frage: "Welche Richtung gibst du deinem Leben?" Wer unbestimmt durch das Lebe gehe, werde fremdbestimmt: "Wir wollen frei sein, aber lassen uns von so vielem gefangen nehmen." Kley plädiert für einen verantwortlichen Umgang mit Medien und schließt mit einer Erfahrung aus seinem Leben: "Jesus will zerstörerischer Fremdbestimmung die Macht rauben und uns frei machen."

Action oder chillen? Für jeden ist etwas dabei

Tabea hört genau zu, denn "es gibt immer etwas Neues zu entdecken, das mich zum Nachdenken anregt, und ich kann etwas für mein Leben mitnehmen." Die Band singt jetzt drei Lieder, und dann ist es 22.30 Uhr. Der erste Teil des Abends ist zu Ende. Im Foyer warten Crêpes, Pommes und Chicken Nuggets auf die hungrigen Teilnehmer. Wer mehr Action will, probiert sich am Dart, an der Spielkonsole oder am Tischkicker. Andere chillen auf den Palettenmöbeln, lernen neue Leute kennen, vernetzen sich oder lassen das Gehörte auf sich wirken. Auch im ruhigeren Café im Untergeschoss findet sich der eine oder andere ein. Dort ist Tabea heute im Einsatz. Im Café findet jeder ein offenes Ohr für das, was ihm auf dem Herzen liegt: Stress zuhause oder in der Schule, Fragen zur Predigt oder welche Angebote es in der Jugendarbeit außerhalb von "Fat United" gibt. "Ich gehe oft ins Jugendcafé United 5.1 in Meßstetten, jedes Jahr zur Osterfreizeit, und jetzt möchte ich mir auch einen Jugendkreis suchen", sagt Tabea.

Derweil packen viele helfende Hände in der Halle mit an, denn das Nachtprogramm beginnt. Heute ist Kreativnacht. Basteln, Sport, Spiele, Frisuren machen – für jeden ist etwas dabei. Tabea bietet mit ihrer Freundin an, Windlichter zu verzieren: "Man hat hier Gemeinschaft mit anderen, kann etwas für Gott machen und den Menschen die gute Botschaft erzählen." Außerdem genieße sie die lockere und entspannte Atmosphäre: "Ich fühle mich wie daheim und kann so sein, wie ich bin." Irgendwann nach Mitternacht verläuft sich die Menge, manche sitzen aber noch, spielen oder unterhalten sich. Ab 1.30 Uhr folgt noch eine kurze Mitarbeiterbesprechung: Was lief heute gut und was weniger? Um 3 Uhr ist das meiste gelaufen – Tabea darf endlich schlafen.

Weitere Informationen: www.fat-united.de