Meßstetten Hohe Konzentration auf höchstem Niveau

Timo Schilling war es, der die Konzertwerke ausführlich vorstellte. Und bei der geforderten Zugabe kamen die Freunde der Marschmusik auf ihre Kosten: Fulminant und brillant erklang der "Deutschmeister Regimentsmarsch". Nach der Pause war es der Gastgeber, der auf die Bühne trat. Unter der Leitung von Jörg Reizner überraschten die Hartheimer mit Film- und Serienhits. Madeleine Mattes führte durch das Programm. Als Novum wurden die Vortragsstücke von einer großen Dia-Show umrahmt.

Das vom Dirigenten ausgewählte Konzertprogramm war sehr ansprechend: "Star Wars" von John Williams, "Let it go" von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez, "Once upon a Time in the West" von Ennio Morricone, "TV Kultabend", mit einem Potpourri alt bekannter Fernsehmelodien und "Copacabana" von Barry Manilow. Mit der Zugabe "Captain America" endete ein genussvolles Musikprogramm.

Jörg Reizner hat seit seiner Stabführung die Mittelstufen-Kapelle beachtlich vorangebracht. In die Dankesworte schloss Vorsitzender Lothar Mattes die Musiker der Kapellen ein sowie alle Helfer vor und hinter den Theken. Dass die "Michele-Zunft" den Musikverein unterstützt habe, sei besonders lobenswert.

Nach dem offiziellen Teil gaben die Blasmusiker auf und vor der Bühne noch ein langes Mitternachtskonzert, das das Zusammenspiel und die Kameradschaft unter den Musikern förderte.