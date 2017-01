Meßstetten Hohe Ehrungen für den Einsatz als Musiker

Meßstetten-Heinstetten. Der Heinstetter Musiker und Dirigent Michael Braun ist seit 1976 zu einem Vollblut-Musikanten herangewachsen. Er trat in den Musikverein Hein­stetten als Jungmusikant ein und erkannte bald, dass es ihm nicht nur Spaß macht, zu musizieren, sondern auch, sein Wissen an andere Musiker zu vermitteln. Nach kurzer Zeit hatte er die Positionen als Jugendleiter und Jugenddirigent inne, wurde stellvertretender Dirigent bei der aktiven Kapelle des Musikvereins und schlug die Dirigentenlaufbahn ein. Seit mehr als 20 Jahren schwingt Braun den Taktstock und war bei mehreren Musikkapellen im Zollernalbkreis sowie in Nachbarkreisen als Musikant und Dirigent aktiv. Vor gut einem Jahr übernahm er die Leitung der Musikkapelle Bärenthal und erzielte mit ihr große Erfolge.