Meßstetten-Oberdigisheim/Breisach (wl). Ein besonderes Erlebnis haben die Musiker Arnold Walter und Peter Weinmann, die "Heuberger Spitzbuben", am Kilbe- und Oktoberfest-Wochenende gehabt: Sie waren nach Breisach eingeladen, um für die Gäste, die mit dem Ausflugsschiff Weinland Baden auf dem Rhein fuhren, zu spielen. Die Party auf dem weiß-blau dekorierten Schiff dauerte zwei Tage. Kaum hatten die Spitzbuben ihr erstes Stück im Oberkrainer-Sound begonnen, klatschten und schunkelten die bestens gelaunten Gäste kräftig mit. So entstand überschwängliche Stimmung – die Musiker hatten fast keine Pause. Die Party ging am nächsten Tag weiter, so dass es zwei schöne und erlebnisreiche, aber auch anstrengende Tage für die Musiker waren. Für das Oktoberfest im nächsten Jahr sind die beiden bereits engagiert.