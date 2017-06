Die Feuerwehrabteilung Heinstetten hat das Feuerwehrleistungsabzeichen in der Stufe Gold mit hervorragendem Ergebnis abgelegt. Die Löschgruppe, geführt vom Gruppenführer Michael Gomeringer, beendete eine drei Monate dauernde Übungsphase und belohnte sich selbst mit dem goldenen Abzeichen. Die Prüfung wird in drei Teilen abgenommen: zunächst in einem schriftlichen Teil, dann bei einem Löschangriff und schließlich auf dem Sektor der technischen Hilfeleistung. Teilgenommen haben Doreen Abt, Edelbert Buhl, Felix Braun, Tobias Dold, Jan de Göde, Michael Gomeringer, Manuel Köhle, Matthias Löffler und Bernd Rudolf. Foto: Marienfeld