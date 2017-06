Meßstetten Helfer retten 24-Jährigem das Leben

Ein 24-Jähriger schwimmt mit seiner Freundin im Oberdigsheimer Stausee. Die beiden sind etwa zehn Meter vom Ufer entfernt – Wassertiefe drei bis dreieinhalb Meter. Plötzlich bekommet der junge Mann Schmerzen im Knie, kann sein Bein nicht mehr richtig bewegen und bekommt Panik. Er hält sich an seiner Freundin fest. Badegäste eilen mit einem Schlauchboot zu Hilfe und halten ihn über Wasser. Drei Rettungsschwimmer kommen hinzu und bringen den Mann ans Ufer.

"In Badeseen sollte man nie alleine unterwegs sein"

"Ein dickes Lob an die Badegäste", sagt Detlef Wysotzki, Technischer Leiter der DLRG-Ortsgruppe Meßstetten, der den Vorfall beobachtet. Wenn der Mann untergegangen wäre, wäre es für die Rettungskräfte aufgrund des trüben Wassers schwierig geworden, meint Wysotzki und mahnt einen Tag nach dem Vorfall: "In Badeseen sollte man nie alleine unterwegs sein." An Land stabilisieren die Helfer den Kreislauf des Mannes. Zur Sicherheit wird er in die Klinik gebracht, da "nicht klar war, wie viel Wasser der Mann geschluckt hat", erklärt der Technische Leiter. Der Vorfall ereignet sich gegen 17.50 Uhr, zehn Minuten später haben die Rettungskräfte Feierabend – ein glücklicher Umstand, der dem Mann wohl das Leben rettet.