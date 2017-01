Der Gottesdienst zum Dreikönigstag, den der Kirchenchor Heinstetten festlich umrahmt hat, war besonders gut besucht, segnete Pfarrer Hans Locher doch die Heinstetter Sternsinger und sandte sie anschließend für die Spendensammlungen aus. In vier Gruppen zogen die Kinder in Kostümen und mit dem "Stern von Betlehem" von Haus zu Haus, um mit Liedern Spenden für ein soziales Projekt für Kinder und Jugendliche in Bolivien, die in Armut leben müssen, und auch für weitere Projekte auf der ganzen Welt zu erbitten. Zum Zeichen des Dankes für die Spenden haben die Sternsinger die Buchstaben C-M-B, die "christus mansionem benedicat", Christus segne dieses Haus, bedeuten, auf die Haustüren geschrieben. Foto: Lissy