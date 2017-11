Meßstetten Heavy-Metal-Klänge in Hartheim

Meßstetten-Hartheim. Mehr als 200 Millionen verkaufte Tonträger, eine Grammy-Auszeichnung und einen Platz in der Rock’n’Roll-Hall of Fame: AC/DC gilt als die größte Hardrock-Band aller Zeiten. Seit mehr als 40 Jahren begeistern die Australier mit Hits wie "TNT", "Highway to Hell" oder "Thunderstruck" die Massen. Ihr markanter Sound mit treibenden Beats, eingängigen Gitarrenriffs und Brian Johnsons messerscharfem Gesang ist ebenso legendär wie die aufwendige Bühnenshow.

AC/DC gehen selbst zwar nur noch selten auf Tour, aber dafür gibt es "Barock". Die international besetzte Band mit Musikern aus England, Italien, USA, Russland und Deutschland kann man als Europas größte AC/DC-Tribute-Show bezeichnen. "Barock" kommt dem Original so nahe wie keine andere Tribute-Band, denn sie spielt nicht nur die gleichen Instrumente wie ihre Idole, sondern hat auch deren Performance detailgetreu studiert und kopiert. Neben sämtlichen großen Hits aus vier Jahrzehnten umfasst das umfangreiche Repertoire inzwischen auch viele Songs, die selbst AC/DC niemals live gespielt haben. Das Songmaterial umfasst Tracks aus dem gesamten Lebenswerk von AC/DC (1974 bis 2015) sowie aus der Zeit vor der Bandgründung. "Barock" beschäftigte sich intensiv mit den musikalischen Wurzeln ihrer australischen Idole.

"Wer unsere Show besucht, erlebt puren, energiegeladenen, schweißtreibenden Rock ’n’ Roll!", sagt Gitarrist Eugen Torscher. Das begeistert nicht nur eingefleischte AC/DC-Fans. So überrascht es auch nicht, dass "Barock" 2015 die Ehre hatte, für das AC/DC-Hörbuch "Maximum Rock’n’Roll" die Musik einzuspielen und somit einen musikalischen Beitrag zur Biografie von AC/DC zu leisten.