Meßstetten Hausaufgaben für den EVP-Chef mitgegeben

Meßstetten-Tieringen. Wenn schon mal der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, in sein Unternehmen kommt, dann sollte er auch Hausaufgaben mitnehmen, nämlich Anregungen, was Unternehmen brauchen, um zu florieren. So hat es sich Joachim Link, Geschäftsführer der Firma Interstuhl gedacht, die trotz 60 000 Quadratmetern Gebäudefläche "aus allen Nähten platzt" und als Arbeitgeber das zwölftgrößte von 959 Unternehmen im Zollernalbkreis ist.