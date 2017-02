Hartheim. Ihren Bürgerball veranstalten die Hartheimer Vereine am Samstag, 25. Februar, in der Festhalle. Der Einlass beginnt um 18 Uhr, der Ball selbst um 19.01 Uhr. Nach dem abwechslungsreichen Programm, an dem traditionsgemäß alle Hartheimer Vereine mitwirken, sind Stimmung und Tanz geboten. Der Vorverkauf der Karten für die nummerierten Plätze findet am Sonntag, 12. Februar, zwischen 11 und 12 Uhr in der Festhalle Hartheim statt. Ab Montag, 13. Februar, können sie im telefonischen Vorverkauf täglich zwischen 19 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 07579/93 34 81 erworben werden.