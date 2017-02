Meßstetten Hartheimer Michele fiebern auf Premiere hin

Damit Narren und Besucher aus den Nachbarorten autofrei zum Ringtreffen gelangen, werden zum sonntäglichen Umzug Shuttle-Busse pendeln – eine logistische Meisterleistung. Doch Hartheim, das weiß Dietmar Ritter aus der Erfahrung vieler gelungener Ortsumzüge, biete aufgrund seiner topografischen Lage nicht genug Parkplätze für die Besucher einer derartigen Großveranstaltung.

Etwas aufgeregt, das räumt Dietmar Ritter gern ein, ist seine Michelezunft schon. Nicht zuletzt richtet die Zunft zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein Ringtreffen aus.

"Das ist noch einmal eine ganz andere Kategorie als unser Ortsumzug", sagt der Zunftmeister, "doch wir freuen uns riesig auf unsere Gäste". Zumal das Sonntagsprogramm ein kleines Jubiläum mit sich bringt: Die Ringzünfte der Narrenfreunde Heuberg versammeln sich zum 25. Mal zu einem großen Umzug.

Im Augenblick arbeitet der Festausschuss daran, dass im Hintergrund alles läuft. Letzte Details mit der Brauerei werden geklärt, Telefonlisten erstellt, Sicherheitshinweise geprüft – an Arbeit mangelt es in Hartheim gerade niemand. Denn die örtlichen Vereine unterstützen die Narren bei der Ausrichtung des Events.Eröffnet wird das Narrentreffen am Freitag, 17. Februar, um 19.30 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Frank Schroft, der die Schirmherrschaft übernommen hat. Am Samstag wird um 15 Uhr der Narrenbaum im Rahmen eines kleinen Umzugs gesetzt.

Der Sonntag bietet mit dem Festumzug, der für die rund 2500 Narren um 14 Uhr beginnt, den Höhepunkt des Treffens. Aufgestellt wird ab 13 Uhr im Bereich von Brunnen-, Holder-, Enzian- und Steinstraße. Der Umzug selbst führt unter anderem durch Brunnen-, Rosen-, Römer- und Heinstetter Straße in Richtung Festhalle.