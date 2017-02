Meßstetten Hartheim ist viel greater als die USA

Meßstetten-Hartheim. "Ob es gut war, lesen wir dann am Montag in der Presse", rufen die Moderatoren Heiko Klaiber und Nebbes Sukman dem Publikum am Ende eines Abends zu, der vor Fasnetsfreude nur so sprühte. Und was steht dann im Schwarzwälder Boten: Es war gut, und wie. Was nicht zuletzt den beiden Moderatoren zu verdanken ist, die als Horst Schlämmer und Siegfried Schwäbli, als Angela Merkel und Donald Trump eine Lachsalve nach der anderen provozieren. Sein Versprechen nach dem Einzug zum Badener Lied, "Hartheim great again" zu machen, hätte Trump sich freilich sparen können. Immerhin habe das Ringtreffen am vergangenen Wochenende gezeigt: "Hartheim is great", so Merkel. Und viel älter als die USA sei es auch: 1250 Jahre werden 2018 gefeiert.

Große Schauspielkunst beherrschen aber auch die Akteure des Gesangvereins: Arnold Kleiner als Patient, der’s nicht nur mit dem Magen hat, sondern auch schwer von Begriff ist, stößt auf Elisabeth Kapla als resolute Putzfrau, die alle Mühe hat, ihre Botschaft an den Mann zu bringen: "Der Herr Doktor ist im Uuuuuuuurlaub!"

So erreicht die Stimmung früh ein Hoch, und die weiteren Akteure haben leichtes Spiel, sie dort zu halten: die Mini-Garde mit einem traditionellen Tanz und einem coolen HipHop, die mittlere Garde mit einer flotten Darbietung und viel Spagat, und die Nota-Kratzer, die mit ihren Instrumenten die gesamte Bühne – darauf und davor – einnehmen, während die Zuschauer auf den Bänken stehen und mitklatschen.