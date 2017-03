Meßstetten Hartheim ist viel greater als die USA

Meßstetten-Hartheim. "Ob es gut war, lesen wir dann am Montag in der Presse", rufen die Moderatoren Heiko Klaiber und Nebbes Sukman dem Publikum am Ende eines Abends zu, der vor Fasnetsfreude nur so sprühte. Und was steht dann im Schwarzwälder Boten: Es war gut, und wie. Was nicht zuletzt den beiden Moderatoren zu verdanken ist, die als Horst Schlämmer und Siegfried Schwäbli, als Angela Merkel und Donald Trump eine Lachsalve nach der anderen provozieren. Sein Versprechen nach dem Einzug zum Badener Lied, "Hartheim great again" zu machen, hätte Trump sich freilich sparen können. Immerhin habe das Ringtreffen am vergangenen Wochenende gezeigt: "Hartheim is great", so Merkel. Und viel älter als die USA sei es auch: 1250 Jahre werden 2018 gefeiert.