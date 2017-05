Meßstetten GymMeßTics starten beim Bundesfinale in Berlin

Die 35 Mädchen der GymMeßTics um Trainerin Katharina Bodmer erzählen die Geschichte vom goldenen Weizen, der sich zunächst auf den Feldern im Wind wiegt und dann von den fleißigen Müllern zur Mühle gebracht wird. Ein großes hölzernes Mühlrad ist dabei das Zentrum der Show, um das herum die Turnerinnen ihre Choreografie aufbauen.

Die GymMeßTics hatten sich im März mit ihrem Sieg beim Landesentscheid in Ebingen für das Bundesfinale qualifiziert. Seitdem haben die Meßstetterinnen sich aber nicht auf ihrem Erfolg ausgeruht – vielmehr verbesserten sie die Choreografie noch und arbeiteten Feedback von zahlreichen Seiten ein. Die Mädchen haben nochmals fleißig trainiert und an den akrobatischen Figuren, an der Synchronität und am Ausdruck gearbeitet. "Wir haben noch einmal viel trainiert und sind sehr gut auf das Bundesfinale vorbereitet. Wir geben dort unser Bestes und werden dann sehen, wie wir im Vergleich zu den anderen Gruppen abschneiden", erläutert Katharina Bodmer. Ein Platz im Abend-Finale der besten acht Gruppen sei auf jeden Fall das Ziel der GymMeßTics. "Es ist aber schwer, im Vorfeld einzuschätzen, was die gegnerischen Gruppen dieses Jahr zeigen", sagt die Trainerin.

Am Freitag, 3. Juni, gibt es die Möglichkeit, die Show der GymMeßTics noch einmal live in der Heuberghalle zu sehen. Ab 19 Uhr präsentieren die Mädchen die Choreografie mit Kostüm und Kulisse bei der öffentlichen Generalprobe, um noch einmal vor Publikum aufgetreten zu sein, bevor sie die Fahrt zum Turnfest antreten.