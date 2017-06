Meßstetten GymMeßTics holen einen Überraschungssieg

Die Choreografie der GymMeßTics, die den Weg der goldenen Weizenähren bis zur alten Mühle und die Geschichte von den fleißigen Müllern erzählt, begeisterte nicht nur die Meßstetter Fans: Von allen Seiten bekamen die Mädchen Lob, auch aus den anderen Showgruppen, mit denen Freundschaften entstanden sind.

Nachdem die Meßstetterinnen ihren Auftritt absolviert hatten, mussten sie noch drei Stunden ausharren, bis die Jury alle 26 Gruppen in den zwei Vorentscheiden gesehen hatte. Dann wurde es spannend, als der Moderator die acht Gruppen verkündete, die den Einzug in das Abendfinale geschafft hatten und weiter um den goldenen Tuju-Stars-Pokal kämpfen durften. Bei den GymMeßTics war der Jubel riesig, als sie genannt wurden. Damit war das gesetzte Ziel, am Abend noch einmal auftreten zu dürfen, erreicht.

Im Finale klappen alle akrobatischen Figuren

Neben den GymMeßTics standen im Finale die "Green Spirits", die "DiWos" von Blau-Weiß Ostenland, die Sportakrobaten "Choice Acrobatic Bewitched" des MTV Aalen, die "Werler Kangaroos", die "G-Town Girls" der SG Götzenhain und mit mehr als 70 Akteuren die zwei größten Gruppen des SV Berlin-Buch und des TSV Falkensee. Für die GymMeßTics war die Devise: Spaß haben, den Auftritt genießen und noch einmal eine tolle Show abliefern.

Beim finalen Auftritt klappten alle akrobatischen Figuren so perfekt, dass sich die Fans im Meßstetter Block vor Freude in den Armen lagen. Auch die Turnerinnen waren überglücklich, eine fehlerfreie Show abgeliefert zu haben. Dass die Idee von den Müllern und den Weizen die Jury so überzeugt und die Gruppe mit dem goldenen Pokal aus Berlin zurückkommt, hätten sie sich nicht im Traum erhofft. So gingen sie ohne große Erwartungen in die Siegerehrung. Der Moderator rief die platzierten Gruppen, angefangen mit Platz acht, auf. Da die GymMeßTics 2016 auf dem sechsten Platz gelandet waren, war die Freude riesig, als Platz sechs verkündet wurde, und man wusste, man hatte sich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert. Mit jeder Mannschaft, welche die Mädchen hinter sich ließen, wurden die Freude und das Staunen größer und der Jubel unter den GymMeßTics und im Meßstetter Publikum stärker. Als dann auch noch die "Green Spirits" besiegt waren, gab es kein Halten mehr. Unter Jubel nahmen die Mädchen den goldenen Pokal entgegen. Aus der Heimat kamen sofort zahlreiche Glückwünsche von daheim gebliebenen Fans, die das Finale im Live-Stream verfolgt hatten. Noch bis Samstag bleiben die Turnerinnen in Berlin beim Turnfest.