Meßstetten Gruppe sucht nach Verstärkung

Meßstetten-Heinstetten (wl). Die "Wandergruppe 60+ am Mittwochnachmittag" sucht Verstärkung. Die Teilnehmer laufen immer am Mittwoch zu verschiedenen Zielen rund um Heinstetten. Da es in jüngster Zeit immer weniger Teilnehmer werden, die noch wandern, suchen die Männer Verstärkung, um ihr Treffen aufrecht zu erhalten.