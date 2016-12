Meßstetten (rd). In seiner letzten Sitzung in diesem Jahr hat der Meßstetter Gemeinderat einer Änderung im gewährten zinslosen Darlehen an die evangelische Kirchengemeinde zugestimmt. Bewilligt waren 100 000 Euro plus ein Zuschuss in Höhe von 25 000 Euro für vier Investitionsvorhaben. Da sich bei der Innenrenovierung, insbesondere bei der Erneuerung der Heizungen, und dem Fenstertausch in der Lamprechtskirche eine finanzielle Deckungslücke aufgetan hat, hatte die Kirchengemeinde die Änderung beantragt. Auf ein weiteres Darlehen verzichtet die Kirchengemeinde, weil die Generalsanierung des Pfarrhauses West – frühestens auf Herbst 2017 – verschoben wird.