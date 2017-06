Meßstetten Geringes Interesse der Vereinsmitglieder

Lief es in der vergangenen Saison in der Vorrunde noch einigermaßen gut, so wurde in der Rückrunde kein einziges Spiel mehr gewonnen und der Abstieg war unumgänglich. Die dünne Spielerdecke und zahlreiche Verletzungen einiger Leistungsträger waren dafür ausschlaggebend, so Lubszczyk. Mit dem Abstieg aus der Kreisliga A in die unterste Spielklasse im Amateurbereich, der Kreisliga B, ist der ehemalige Landesligist sportlich am Tiefpunkt angekommen.

Lubszczyk blickt dennoch optimistisch in die Zukunft und sieht im Abstieg eine große Chance für einen Neuaufbau. Mit dem neuen Trainer Seyfettin Uslu und einigen Neuzugängen sollte seiner Meinung nach der direkte Wiederaufstieg machbar sein. Neben dem sportlichen Bereich führte der Vorsitzende auch wiederum zahlreiche Veranstaltungen und Arbeitseinsätze auf, welche der Verein im zurückliegenden Jahr organisiert hatte. Die Teilnahme am Stadtfest und das veranstaltete Elfmeterschießen waren dabei die größten Veranstaltungen. Die Renovierung der Toiletten im vereinseigenen Sportheim hat die Vereinskasse kräftig belastet, dennoch zeigte Hauptkassierer Armin Weißmann den wenigen anwesenden Mitgliedern eine erfreuliche Bilanz auf.

Die Jugendabteilung mit ihrem Jugendleiter Ferdi Altinsoy betreut derzeit 64 Jugendliche. Während von der D- bis zur A-Jugend die Jugendkicker des FVM in einer Spielergemeinschaft mit dem SV Tieringen und dem TSV Laufen zusammen sind, stellt der FVM bei den Bambinis, F- und E- Jugendlichen eigene Mannschaften. Seniorenleiter Alfred Sauter berichtete über die zahlreichen Aktivitäten im sportlichen und gesellschaftlichen Bereich der AH-Abteilung. Die Oldies des FVM nahmen wiederum an zahlreichen nationalen und internationalen Turnieren teil und belegten dabei erneut gute Platzierungen.