Meßstetten "Glöckle" lädt zur nostalgischen Einkehr ein

Wiedereröffnet wurde das Gasthaus am 13. April. Seitdem kommen die Gäste am Wochenende und am Donnerstagnachmittag wieder zu Kaffee und Kuchen oder zu einem deftigen Vesper mit Wurst und Käse. "Die Stadt hat sich sehr gefreut, dass das Geyerbad nun wieder eine Einkehrmöglichkeit hat, die Leute sowieso. Vom Seniorenstammtisch über Wandergruppen bis hin zum Frauentreff – die 50 Plätze, die wir bieten, sind am Donnerstag meistens voll besetzt", berichtet Daniela Roth. Sie hat ihre Tätigkeit bei der Sozialstation ebenso reduziert wie Bianca Sauter ihre Stelle in einer Metzgerei.

Für die beiden Wirtinnen erfüllt sich mit dem "Glöckle" ein kleiner Traum. "Wir sind den Jenters sehr dankbar für die Möglichkeit, hier etwas nach unseren Vorstellungen machen zu können", bekennen sie. Die Familien der Frauen sind ebenfalls engagiert mit dabei. Davon, dass man eine Gartenwirtschaft einrichten oder den Nebenraum zusätzlich öffnen könnte, möchten Roth und Sauter aber nichts wissen. Das sei das "Glöckle", wie es war, "das lassen wir ganz bewusst so", sagt Daniela Roth bestimmt. Die Fassade soll im kommenden Jahr noch etwas einladender werden, aber ansonsten will das Team nichts verändern. Kaffee, Kuchen und die Wurstspezialitäten kommen aus der Region. Denn: "Regionalität ist uns wichtig", betont Roth. Und Bianca Sauter ergänzt: "Wir möchten das ›Glöck­le‹ auf jeden Fall langfristig betreiben."