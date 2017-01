Meßstetten Gardetanzwettbewerb in Heinstetter "Narrhalla"

Garde- und Showtanzgruppen von acht Narrenzünften, dazu jede Menge gut gelaunte Gäste hieß Zunftmeister Tobias Roth in der Heinstetter "Narrhalla" willkommen – unterdessen bereiteten sich hinter der Bühne nervöse Tänzerinnen mit Dehn- und Schrittübungen auf ihre Auftritte vor. Den Auftakt machte die Show- und Tanzgruppe aus Dotternhausen mit ihrem Gardetanz, für den sie viel Szenenapplaus erhielt. Mit dem geizte das Publikum auch bei den Gruppen aus Spaichingen, Wurmlingen, Heinstetten, Reichenbach, Deilingen-Delkhofen, Renquishausen und Kolbingen nicht, denn alle bestachen sie durch die große Genauigkeit der Tanzelemente und durch spektakuläre Figuren und Spagatsprünge. Keine leichte Aufgabe für die aus Irene Moser, Andrea Beck, Maren Müller, Yvonne Stegmaier und Melanie Rebstock bestehende Jury, hier ein Urteil zu fällen.

Zum Showtanz-Wettbewerb traten sechs Zünfte an – die Spaichinger, die begannen, stellten ihre Darbietung unter das Motto "Der ganz normale Bürowahnsinn". Danach führte die Gruppe "Jazz for Fun" aus Denkingen das wilde Treiben der karibischen Piraten vor Augen; "Flash Dance" aus Renquishausen entführte die Zuschauer in ein amerikanisches Football-Stadion und ließ es dort nicht an kämpferischem Einsatz fehlen. Jahrmarktstrubel mit Quacksalbern, Wahrsagerin und einem Karussell setzten die Tänzerinnen aus Deilingen-Delkhofen in Szene, und die "Lady Kracher" aus Stetten a. k. M., die zum ersten Mal dabei waren, zeigten vor der Kulisse einer Berghütte, wie der bayerisch Schuhplattler geht. Den Schlusspunkt setzte der TSV Lauterbach mit einer Dschungelsafari.

Was folgte, war Herzklopfen – und, als Zunftmeister Tobias Roth und sein Stellvertreter Wolfgang Krauß die Ergebnisse bekannt gaben, Jubel und Freudentränen. Den Gardetanzwettbewerb und damit den großen Wanderpokal hatte die Spaichinger Garde vor dem TV Wurmlingen und den "Blue Berries" aus Kolbingen gewonnen, den Siegerpokal im Showtanzwettbewerb die Mädchen aus Lauterbach vor denen aus Renquishausen und Denkingen – die drei ersten Plätze waren mit Preisgeldern dotiert. Zunftmeister Roth gratulierte artig; er verteilte und erhielt dabei viele Küsschen. Danach wurde die Bühne zum Tanz frei gegeben, und es steppte der Bär bis in den frühen Morgen.