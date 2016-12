Meßstetten Für manche erfüllte sich ein Traum

Blieb noch das Reiseziel München: "Rock My" tanzte um einen Maibaumtanz auf der Wies’n – man muss sie ja nicht immer nur im Oktober aufsuchen. Danach erschien in Begleitung einer Engelschar der Nikolaus, dem das Programm sehr gut gefallen hatte, wenngleich er das eine oder andere sicher kannte, da er das ganze Jahr über die Übungsstunden verfolgt hatte. Er geizte nicht mit anerkennenden Worten, übte aber auch leise Kritik am Tratschen in den Übungsstunden, in denen doch jeder aufmerksam sein sollte. Großes Lob zollte er auch den Übungsleiterinnen und Helfern – und dann öffnete er endlich seinen Sack und holte die Geschenke heraus.

Wie die Besucher von Mario Maute, dem Vorstand Jugend erfuhren, ist der gesamte Erlös der Kinderweihnachtsfeier den vier Waisenkindern der Familie Müller zugedacht – auch sie sind Mitglieder des TSV Meßstetten.