Meßstetten Fritz, Pommes und der Burggeist

Begonnen hat alles bei einer Wanderung durch das große Lautertal. Die Wanderexpertin, welche die Kinder begleitete, erzählte von Gesteinen der Schwäbischen Alb, von Fritz und seinen Kartoffeln, und warnte vor dem Burggeist der Burg Derneck. Keiner der Ritter und Burgfräulein wollte so recht daran glauben und erlebte am Morgen nach der Übernachtung im Wanderheim der Burg Derneck sein blaues Wunder: Kein Schuh stand mehr am rechten Platz, und alle Schnürsenkel waren miteinander verknotet.

Nach langer Diskussion über den Geist packten alle ihre sieben Sachen und machten sich auf zum Rittermahl nach Hechingen am Fuße des Hohenzollern. Gestärkt und voller Neugier wanderten die Kinder zur Burg, um bei einer Führung durch die königlichen Gemächer mehr über diesen Fritz und seine Kartoffeln zu erfahren. Der Preußenkönig, wie es im Gedicht von Heinz Erhard heißt, erfand die Bratkartoffeln: "Drum heißen sie auch, das ist kein Witz, Pommes Fritz." Mit dieser Lösung des Rätsels traten die Kinder den Heimweg an und beendeten die Burgfreizeit – mit voller Vorfreude auf die nächste Freizeit.