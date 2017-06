Meßstetten Frank Schroft: "Das geht uns alle an"

Sodann rollte Schroft den Teppich aus für Altmaiers Rede über den Strukturwandel im ländlichen Raum und die Möglichkeiten, ihn zu gestalten (wir werden noch berichten). "Wer nicht bereit ist, zu verändern, verliert auch das, was er bewahren will", zitierte der Bürgermeister den früheren Bundespräsidenten Gustav Heinemann und fügte hinzu: "Nur mit Veränderung ist Evolution möglich."

In Zeiten, da die Wissenschaft zu einem "allumfassenden Dogma konvertiert", das behaupte, Organismen seien Algorithmen und Leben sei Datenverarbeitung, in Zeiten, in denen sich Intelligenz vom Bewusstsein abkoppele, stehe die Welt vor einer epochalen Zäsur. Dennoch blieben die drei Kernfragen des Philosophen Immanuel Kant unverändert aktuell: "Was können wir wissen? Was sollen wir tun? Was dürfen wir glauben?" Und zunehmend die Frage: "Dürfen wir alles tun, nur weil wir es können?"

Digitalisierung, Klimawandel, europäische Integration, Migration, Bevölkerungsentwicklung, demografischer Wandel und Urbanisierung seien nur einige Themen der lokalen Agenda, die im notwendigen Strukturwandel bedacht werden müssten. Denn diese Themen beträfen alle – auch auf dem "überschaubaren, bodenständigen Großen Heuberg".

"Spaltung zugunsten der Metropolregionen darf es nicht geben"

Vor allem böten sie aber auch Chancen angesichts der weltweiten Urbanisierung mit all ihren Begleiterscheinungen: "Für ein Land wie Baden-Württemberg, das von der Vielfalt unterschiedlicher Lebensräume lebt, muss es oberstes Gebot sein, die regionalen Stärken zu fördern", so Schroft. "Es darf keine Spaltung durch die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit fortschreitende Digitalisierung geben oder Verluste von Arbeitsplätzen im ländlichen Raum zugunsten der großen Städte und Metropolregionen." Denn jeder dritte Baden-Württemberger wohne im ländlichen Raum, der 70 Prozent der Landesfläche ausmache. Angesichts dessen sei es "löblich, dass in unserer Landesverfassung das Staatsziel der Förderung ›gleichwertiger Lebensverhältnisse, Infrastrukturen und Arbeitsbedingungen im gesamten Land‹ verankert ist".

Globalisierung und zunehmend beschleunigte Veränderungsprozesse riefen nach Verortung, nach dem Gefühl, auf festem, sicherem Grund und Boden zu stehen. "Gerade der ländliche Raum hat deshalb aus meiner Sicht eine großartige Entwicklung vor sich – er bietet diese Verortung im Sinne von Heimat", betonte der Bürgermeister und dankte all jenen, die diese Lebensbedingungen mitgestalteten, die sich im Rahmen des Stadtentwicklungskonzeptes "Meßstetten 2030" in den sieben Bürgerwerkstätten eingebracht hätten mit konstruktiv-kritischen Anmerkungen und einer Vielzahl von Ideen. "Das ist im besten Sinne des Wortes ein Vorbild für gelebte Bürgergesellschaft – das zeigt Ihre Verbundenheit mit unserer Gesamtstadt."

Ausdrücklich dankte Schroft auch den Teilnehmern des Jugendforums, ehe er Altmaier auf die Bühne rief, der sogleich sein Jackett auszog und nahtlos an Schrofts Rede anknüpfte.

Weil der Abend, den der Musikverein Unterdigisheim um seinen Leiter Peter Wäschle musikalisch krönte, vor allem ein Bürgerempfang – mit Zeit für Gespräche – sein sollte, ging es am gut bestückten Buffet noch lange weiter. Gesprächsstoff hatten die Redner genug geliefert.