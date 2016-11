Meßstetten Flexibiliät bei der Vergabepraktik spart den Meßstettern Geld

Meßstetten (key). Warum beteiligt sich die Stadt Meßstetten nicht an einer überregionalen Ausschreibung, wo solche doch meistens günstigere Ergebnisse zeitigen? Stadtkämmerer Jürgen Buhl hat es den Stadträten in der jüngsten Sitzung verraten: Bei überregionalen Ausschreibungen sei die Zuschlagsfrist relativ lange, so Buhl. Wegen der oft stark und kurzfristig schwankenden Preise auf dem Energiemarkt, kalkulierten die Stromlieferanten Sicherheitszuschläge ein. Weil Meßstetten flexibel reagiert und selbst die Stromlieferung für Tarifabnahmestellen und Sondervertragsabnahmestellen im Stadtgebiet ausschreibt, spart sich die Stadt diese Sicherheitszuschläge.