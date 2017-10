Meßstetten Fichten benötigen besonderen Schutz

Sturm und Käfer ließen den Einschlag in die Höhe schnellen

Aufgrund mehrmaliger Sturmschäden und Käferbefalls mussten viele Fichten außerplanmäßig gefällt werden, so dass sich der geplante Einschlag in diesem Bereich in den vergangenen fünf Jahren von 325 auf 845 Festmeter erhöht habe. Die Tanne sei eine Alternative zur Fichte, weil sie höhere Sturmsicherheit biete, die Gefahr von Rotfäule nicht bestehe und sie weniger käferanfällig und klimaresistenter sei. Jedoch sei das Pflanzen von Tannen sechs Mal so teuer wie von Fichten, da sie einen besonderen Schutz gegen Wild benötigten.

An der nächsten Station erklärte Revierleiter Maier die "Pflege jüngerer Fichtenbestände". In diesem 90 Ar großen Gebiet sei der Fichtenbestand 30 Jahre alt. Es handele sich um einen so genannten Vollernterbestand, der mit großen Forstmaschinen zugänglich ist. Die geerntete Holzmenge betrage 34 Festmeter. Bei der Station "Baumholz" erklärte Franz Maier, dass der Baumholzbestand 60 Jahre alt sei. Hier sei ein Einschlag von 517 Festmeter vorgesehen.

Stand 2017 wurden 359 Festmeter eingeschlagen, und für das Forstwirtschaftsjahr 2018 seien 150 Festmeter geplant. Der geschätzte Erlös liege bei 7800 Euro.

Revierleiter Thomas Holl erläuterte den Punkt "Schädlinge an der Fichte". Hier gebe es so genannte biotische Gefährdungen durch Insekten, Pilze oder Wild. Abiotische Gefährdungen seien vor allem Stürme, Hitze oder Dürren, Trockenheit durch Frost , Immissionsbelastungen aus der Luft und Waldbrände.

Anschließend informierte Revierleiterin Julia Kneer über die Jungbestandspflege im Mischbestand: Ziel sei der Erhalt einer gesunden Mischung. Weil Fichten einen Abstand von zwei Metern zueinander bevorzugten, sei gerade bei naturverjüngten Beständen eine Jungbestandspflege nötig, damit sich die Fichten optimal entfalten könnten. Beschädigte Bäume müssten entfernt werden.

Nach einer Rast am "Romanen Kreuz" erläuterte Klaus Richert den Punkt "Schaffung von wertvollen Fichten-Starkhölzern". In diesem 7,3 Hektar großen Gebiet sei der Fichtenbestand 150 Jahre alt und habe somit sein Hiebalter – 110 bis 120 Jahre – längst erreicht. Geplant sei in diesem Bereich die Räumung in mehreren Abschnitten sowie eine Neupflanzung und Naturverjüngung.

Der Hiebansatz liege hier bei 2295 Festmeter. Stand 2017 wurden 1258 Festmeter eingeschlagen und im Jahr 2018 seien weitere 500 Festmeter geplant. Es gebe jedoch zunehmend Vermarktungsprobleme beim Starkholz.

Auch künfig wird das Brennholz meistbietend versteigert

In der Abschlussbesprechung fassten Bürgermeister Frank Schroft und Klaus Richert den Waldbegang zusammen. Das Forstwirtschaftsjahr 2017 verläuft laut Richert planmäßig. Es sollen im laufenden Jahr noch 3000 Festmeter eingeschlagen werden, so dass der geplante Holzeinschlag erreicht werde.

Beim Brennholzverkauf in der Saison 2017/2018 soll am Abgabeverfahren in Form der Versteigerung festgehalten werden. Der Startpreis bleibe mit 62 Euro pro Festmeter auf dem Wert des Vorjahres – versteigert werden voraussichtlich 1400 bis 1500 Festmeter.

Ein weiteres zentrales Thema war einmal mehr das Kartellverfahren gegen die Forstordnung in Baden-Württemberg. Das Oberlandesgericht habe die Auffassung des Kartellamts bezüglich der Trennung von Staats- , Kommunal- und Privatwald bestätigt – nun sei das Verfahren beim Bundesgerichtshof anhängig.

Richert informierte schlielich darüber, dass eine Gruppe Studierender der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg ein Projekt zum Thema Friedwald in Meßstetten erarbeiten und es nach Abschluss dem Gemeinderat vorstellen werde, der sich über die Nachricht freute.

Bislang wird im Stadtwald Meßstetten das so genannte temporäre Stichprobenverfahren angewandt, um zu ermitteln in welchem Zustand sich der Wald befindet. Dabei können die Orte der Stichproben variieren.

Richert erläuterte dem Gemeinderat das permanente Stichprobenverfahren, bei dem bei jeder Inventur stets dieselbe Lage der Stichproben herangezogen wird. Dieses Verfahren sei zwar etwas teurer, ermögliche jedoch wesentlich genauere Ergebnisse. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für dieses Verfahren bei der bevorstehenden Betriebsinventur aus.