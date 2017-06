Meßstetten. Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am frühen Sonntagmorgen in der Landeserstaufnahmestelle gekommen, nachdem nach ersten Ermittlungen der Polizei ein 24-jähriger Bewohner mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen war. Security-Mitarbeiter bemerkten kurz nach 5 Uhr Brandgeruch. Bei der Nachschau entdeckten die Mitarbeiter brennende Kleidungsstücke vor dem Bett eines Bewohners. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschten die Security-Mitarbeiter das aufkeimende Feuer. Der von den Wachleuten nach draußen gebrachte 24-jährige Bewohner wurde ebenso wie fünf Security-Mitabeiter wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung in die Klinik nach Albstadt gebracht.