Meßstetten Festmenü entschädigt für Abstieg

In diesem Jahr wanderten die Tennissenioren auf dem Gnadenweiler und besuchten dort die Wallfahrtskapelle "Maria Mutter Europas". Dort erfuhr die Gruppe Interessantes zur Entstehung dieses besonderen Baukörpers und über deren Einrichtungsgegenstände.

Die anschließende Weihnachtsfeier hatte Balthasar Buhl organisiert. Alfons Drissner, seit vielen Jahren Mannschaftsführer des Seniorenteams, gab einen Rückblick über die vergangene sportliche Freiluftsaison, in der die Mannschaft – zum Bedauern aller – von der Oberliga absteigen musste. Das anschließende Festmenü entschädigte die heute noch stark motivierten Tennis-Cracks. In den vergangenen Jahren trainierte die Mannschaft zweimal wöchentlich: abwechselnd auf den Tennisanlagen in Meßstetten und Hartheim.

Bernd Mayer dankte Alfons Drissner für seinen langjährigen Dienst als Mannschaftsführer und Doro Kalenbach für die Bewirtungen im Tennisheim in Meßstetten mit einem Geschenk. Gisela Drissner überraschte die Frauen mit einem Stern. Nach einigen Vorträgen von Mannschaftsspielern und gemeinsam gesungenen Weihnachtsliedern endete die harmonische Veranstaltung.