Meßstetten Fans kommen aus ganz Deutschland

Meßstetten-Hartheim. Vor mehr als 300 Fans in der Festhalle gastiert nun zum letzten Mal im Zollernalbkreis die Schwabenrocker-Band "Grachmusikoff" auf ihrer Abschiedstournee und sagt damit für immer Adieu. Dazu nehmen Fans weitere Wege auf sich, wie jene aus Böblingen, dem Schwarzwald bis Köln.

An Land gezogen hat sie das Ausschussmitglied des TC, Peter Schäffer, der eine persönliche Freundschaft zur Band pflegt. Gerade für die Generation Ü50 ist das Konzert ein Muss, denn sie waren es, die Grachmusikoff in ihrer Jugend erlebt haben. Wie für Elke Strohmaier aus Tailfingen: Sie erinnert sich an ihr erstes Konzert, als sie zum ersten Mal weg gehen durfte und das war zu Grachmusikoff nach Münsingen.

Nicolas Butz, Ausschussmitglied und Organisator ist der Band in den 80er Jahren immer hinterhergefahren. Ein anderer Fan strahlt: "Sie machen halt was ganz anderes und das richtig gut." Ein Fan aus Köln bezeichnet das Konzert als "Highlight". Kritische Lieder, und die auf Schwäbisch. Was einst Schwoißfuaß war, wurde zu Grachmusikoff. Die Zwillingsbrüder Köberlein studierten beide Lehramt. Georg unterrichtete fünf, sein Bruder Alex nur ein halbes Jahr, dann entschieden sie sich für die Musik.