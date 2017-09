Meßstetten Fairer Handel in vielen Facetten

Durch den Einsatz der Steuerungsgruppe ist es gelungen, in Meßstetten und den Ortsteilen mehrere Geschäfte, Gastronomiebetriebe, Schulen, Kirchen und Vereine vom fairen Handel zu überzeugen; viele engagieren sich mittlerweile zu diesem Zweck. So werden in Meßstetten seit zwei Jahren die Produkte aus dem Lebensmittbereich wie Kaffee, Schokolade, Bananen, Säfte, Zucker, Reis und Gewürze angeboten. Ebenso sind fair gehandelte Blumen und weitere Produkte erhältlich. Auch die evangelisch-methodistische Kirche ist beteiligt: Deren Mitglieder feierten am Sonntag einen Gottesdienst zum Thema in der Friedenskirche.

Dabei machten Dietmar Reinhardt in der Predigt und das Team vom Weltladen mit Spielen auf die fair gehandelten Produkte aufmerksam und wiesen auch auf die Situation in den betroffenen Ländern hin.