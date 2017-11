Meßstetten. Ein bisher unbekannter Autofahrer hat bei nächtlichen Driftübungen auf dem Lidl-Parkplatz einen Laternenmast gestreift und sich danach aus dem Staub gemacht hat. Nun sucht die Polizei nach dem Verursacher. Zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, hatte der Bruchpilot die Leere des Parkplatzes genutzt, um Fahrübungen mit etwas höherem Tempo zu machen. Darauf deuten Driftspuren hin. Der Fahrspaß nahm sein Ende an einem Laternenmast, an dem der Unbekannte entlang streifte. Dort entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2000 Euro. Nach dem Streifer fuhr der Schadensverursacher weg. Sein Auto hinterließ blaue und grüne Lackantragungen in verschiedenen Höhen. Der Polizeiposten Meßstetten hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung unter Telefon 07431/9 35 31 90.