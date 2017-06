Meßstetten Fachgespräch im Altenpflegeheim

Meßstetten. Um den Austausch zum Thema Pflege fortzusetzen, lädt der Bundestagsabgeordnete Thomas Bareiß zum dritten Pflegegipfel ein mit dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Georg Nüßlein, der in dieser Funktion verantwortlich ist für die Gesundheitspolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Am Mittwoch, 14. Juni, ab 16 Uhr findet das Pflegefachgespräch in der Begegnungsstätte im AMEOS-Pflegehaus am Pfarrbaum in Meßstetten statt.