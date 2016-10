Meßstetten Europa und Einigkeit

Der Terrorismus halte die Welt in Atem. Die Aktivisten seien mittlerweile in der Lage, auf jedem Punkt des Globus mit ihren Anschlägen auf sich aufmerksam zu machen. So lange der Islamische Staat finanziell und materiell durch andere Länder versorgt werde, erkennt der ehemalige Vier-Sterne-General keine positive Entwicklungsmöglichkeit.

In der Flüchtlingspolitik sei ein Verschmelzen von Außen- und Innenpolitik in Deutschland ein geeignetes Mittel, um die Probleme besser zu bewältigen. Im militärischen Bereich forderte Schneiderhan neue Lösungsansätze. Um effektiver zu agieren, müsse sich das nationale Denken in ein europäisches Denken wandeln. "Wir können aus der Erde keinen Himmel machen, aber jeder von uns kann dafür sorgen, dass sie nicht zur Hölle wird." Mit diesem Zitat aus der Abiturarbeit von Fritz Bauer aus dem Jahre 1921, des ehemaligen hessischen Generalstaatsanwalts, beendete der 70-jährige gebürtige Oberschwabe seinen Vortrag.