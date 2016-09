Meßstetten Ernst des Lebens beginnt wieder

Burgschule Meßstetten/Grundschule Bueloch: Unterrichtsbeginn ist am Montag, 12. September, um 8.15 Uhr, Unterrichtsende um 10.55 Uhr. In der Burgschule ist Unterrichtsbeginn für die Klassen zwei bis vier am Montag, 12. September, um 8.15 Uhr, für die Klassen sechs bis zehn am Montag, 12. September, um 7.25 Uhr. Unterrichtsende für alle Klassen ist um 10.55 Uhr. Die Einschulung der Schüler in die Klassen fünf erfolgt am Dienstag, 13. September, ab 8.15 Uhr im Musiksaal. Die Einschulung der Erstklässler findet am Samstag, 17. September, statt: 9 Uhr Gottesdienst in der katholischen Kirche, 10 Uhr Einschulungsfeier in der Turn- und Festhalle Meßstetten.

Realschule Meßstetten: Der Unterricht beginnt für die Klassen sechs bis zehn am Montag, 12. September, um 7.25 Uhr. Für die Klassen fünf ist Einschulung am Montag, 12. September, ab 14.30 Uhr.

Gymnasium Meßstetten: Unterrichtsbeginn für die Klassen sechs bis zwölf ist am Montag, 12. September, um 7.25 Uhr. Von der ersten bis zur dritten Stunde ist Klassenlehrerunterricht, ab der vierten Stunde ist Unterricht nach Stundenplan. Unterrichtsbeginn für die Klassen fünf ist am gleichen Montag um 9.15 Uhr, Unterricht beim Klassenlehrer ist bis 11.45 Uhr.