Meßstetten Erlebnisreiche Tage voller Kreativität

Meßstetten. Bei diesem neuen Projekt in der Kooperation zwischen Stadt, Jugendbüro und Wildgehege durften die Kinder teilnehmen, ohne sich anzumelden – und kostenlos. Unter der Leitung der Mitarbeiter des Jugendbüros, an ihrer Spitze Carina Neumann, erlebten sie zunächst eine Führung durch das Rathaus. Dann ging es ins Bueloch, wo beim Schul- und Sportzen­trum Spiele und Aktionen stattfanden. Mitglieder des Jugendbüros, die Wohngruppe Grund und Waldhorn des Diasporahauses sowie die Jugendgruppe der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge unterstützten die Aktion. Außerdem waren weitere ehrenamtliche Helfer wie Teilnehmer am freiwilligen sozialen Jahr und Hochschul-Studenten im Einsatz.

Neumann wünscht sich mehr Kooperationsvereine

Die Kinder hatten großen Spaß und bemalten mit Eifer Taschen, gestalteten Armbänder, sprayten Graffiti und beteiligten sich an Spielen in einem Parcours und an kreativen Stationen. Am zweiten Tag standen Fußballspiele, Karateübungen, eine Bueloch-Rally als Fuchsjagd, das Gestalten von Nagelbildern sowie ein Besuch im Wildgehege auf dem Plan. Dass der Wildgehegeverein mitmachte, darüber freute sich Carina Neumann besonders. Sie wünscht sich, dass im nächsten Jahr noch mehr Vereine mit in die Kooperation "Vereinter Heuberg" einsteigen.