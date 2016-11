Meßstetten Endlich mehr als nur ein Notwickelplatz

Wie Hauptamtsleiter Thomas Berg darlegte, muss der Sanitärbereich auf den neuesten Stand gebracht werden, denn die Zahl der Kinder – vor allem der unter drei Jahren – steigt. Von den 14 Kindern, die zurzeit den Kindergarten besuchen, sind vier unter drei Jahre alt, und da jüngere Kinder doppelt gerechnet werden, sind auf dem Papier 18 Plätze besetzt. Allerdings gibt es für die Jüngsten nur einen "Notwickelplatz", und auch in punkto Arbeitssicherheit und Hygienevorschriften muss der Kindergartenträger handeln. So wird der Sanitärbereich neu zugeschnitten und um einen Wickelbereich ergänzt. Auch die Toilette für die Erzieherinnen wird künftig dort untergebracht, so dass die bisherige als Putzraum genutzt werden kann.

Im bisherigen Büro der Leiterin soll ein Rückzugsbereich für die Kinder entstehen – dem neuen Büro fällt ein Teil des großen Gruppenraums zum Opfer. Auf 70 000 Euro werden sich die Kosten summieren, kalkuliert Architektin Sandra Karle. 70 Prozent, also 49 000 Euro, trägt die Stadt. Sie sind im Haushaltsplan 2017 berücksichtigt.