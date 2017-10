Meßstetten Eine stolze Leistung

Im Vorfeld des Laufs hatten die Schüler im privaten Umfeld nach Sponsoren angefragt, die für jeden zurückgelegten Kilometer eine bestimmte Summe spenden wollen. Ziel war es, möglichst viele Kilometer innerhalb von vier Schulstunden zu laufen. Beim Laufen zeigten die Schüler einen unermüdlichen Einsatz, denn alle Klassen liefen insgesamt 3423 Kilometer.

An einer Versorgungsstation stärkten sich die Schüler mit Tee und Müsliriegeln, und für Notfälle standen ehrenamtliche Ersthelfer des Roten Kreuzes Meßstetten rund um die Strecke bereit. Mit Hilfe der Sponsoren kam am Ende die Summe von 8775 Euro zusammen. Ein Teil des Spendengeldes fließt in das Schulprojekt zur Unterstützung der Schulkantine im Collège Benaia in Ouagadougou in Burkina Faso. Der andere Teil des Geldes kommt dem Schulfruchtprogramm der Realschule zugute, das die Stadt Meßstetten finanziell unterstützt. So wird den Schülern einmal pro Woche frisches Obst in der großen Pause kostenfrei angeboten.

Das Schulfruchtprogramm hat sich in den vergangenen Jahren an der Realschule bewährt und wird von den Schülern mit großer Beliebtheit angenommen.