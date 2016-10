Meßstetten Eine Kerze als Zeichen der Hoffnung

Meßstetten-Hossingen. Traurige Stille. In der Mitte des Gotteshauses brennen 48 Kerzen, angeordnet in Form eines Kranzes mit Kreuz – ein Licht für jede Frau, die auch am Lucia-Tag in Deutschland an Brustkrebs stirbt. Die 32 Teilnehmer, darunter auch fünf Männer, sind tief in Gedanken versunken, die sich nur um ein Thema drehen: Krebs.

Mit 28 Prozent aller Neuerkrankungen ist das Mammakarzinom die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Deutschland und endet für mehr als 17 000 pro Jahr immer noch tödlich. Mit der "Aktion Lucia" – Lichtträgerin – will die Frauenselbsthilfe nach Krebs, Gruppe Albstadt und Umgebung, mehr Licht ins Thema bringen und darauf aufmerksam machen, dass die Behandlung und die Betreuung von Brustkrebspatienten weiter verbessert werden kann.

In einer kleinen Andacht verwies Sabine Buck, Vorsitzende der Albstädter Gruppe, auf die gravierenden Einschnitte in allen Lebensbereichen bei einer Erkrankung. Die Diagnose Krebs verändere das ganze Leben. Sie weiß, wovon sie spricht: Im Alter von 40 Jahren wurde bei ihr Brustkrebs diagnostiziert, und es war, als würde ihr der Boden unter den Füßen weggezogen. Betroffene bräuchten professionelle Hilfe, und genau dafür setze sich die Frauenselbsthilfe ein.