Meßstetten Ein unvergessliches Erlebnis

Meßstetten-Hartheim. Überwältigend und unbeschreiblich – so empfanden die Sänger ihren Auftritt im Mailänder Dom, der drittgrößten Kirche der Christenheit. Monate-lang hatten sich der Gemisch-te Chor Hartheim, der Kirchenchor Heinstetten und einige Gastsänger auf ihre vierte gemeinsame Chorreise vorbereitet, zu der schließlich an die 80 Reisende aufbrachen. Der erste Höhepunkt war eine mehr als dreistündige Fahrt mit dem Bernina-Express. Am zweiten Tag stand ein Ausflug ins am Fuße der Alpen gelegene Bergamo mit seinem mittelalterlichen Stadtbild auf dem Programm. Eine Schiffsfahrt auf dem Lago d’Iseo zur Monte Isola rundete das Tagesprogramm ab.