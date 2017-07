Meßstetten Ein Stuhl überzeugt die Jury

Innovation sei die Triebfeder unserer Gesellschaft und unseres Wohlstandes, betont der Wissenschaftsjournalist und "Top-100"-Mentor Ranga Yogeshwar. Über ein unabhängiges Auswahlverfahren wird seit mehr als 20 Jahren das "Top-100"-Siegel an mittelständige Unternehmen vergeben, um Innovationskraft und überdurchschnittliche Erfolge zu würdigen.

In der Kategorie "Außenorientierung/Open Innovation" überzeugte Interstuhl die Jury mit der Bürostuhlfamilie Vintageis5 und den darin integrierten technischen Weltneuheiten, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Interstuhl ist Europas Marktführer in Sachen Bürositzmöbel und Arbeitsstühle und Vorreiter, wenn es um gesundheitsförderndes Sitzen geht. Die Beobachtung gesellschaftlicher Veränderungen wie des Sedentary Lifestyle, das Aufspüren von Trends und das Wissen um die Bedürfnisse beim Kunden würden dafür die Basis bilden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Mit Partnern wie dem Fraunhofer-Institut und der Universität Tübingen arbeite Interstuhl eng zusammen. Bei der Bürostuhlfamilie Vintageis5 stelle das "Top-100-Unternehmen" drei technische Weltneuheiten vor: So animiere die "Smart Motion Technology" mit kinematischen Abläufen zu häufigerem Sitzpositionswechsel, eine Latexbedruckung sorge im Lendenbereich für den aktivierenden, sogenannten "Bionic Effect", während die "Auto Flow Armlehne" ohne weiteres Zutun zu mehr Bewegung motiviere.