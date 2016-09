Meßstetten Ein neuer Teilnehmerrekord

Gerne machten manche Teilnehmer Gebrauch von der Möglichkeit einer Leistungsmessung an ihrem Oldtimer, sofern dieser über eine Zapfwelle verfügte. Das Beiprogramm lockte die Gäste zum Frühschoppen in die Festhalle, den die "Hartheimer Oldies" unter der Leitung von Norbert Deufel musikalisch umrahmten. Über die Mittagszeit war der Andrang an der Essens- und Getränkeausgabe riesengroß. Das junge Küchen- und das junge Bedienungsteam meisterten diese "Stresssituation" tadellos. 16 Helfer unterstützten den Vorsitzenden Carlo Schüssler und seinen Vize Robin Strobel bei dieser Veranstaltung.