Meßstetten Ein Mann, der große Spuren hinterlässt

Aufgewachsen ist er mit vier Geschwistern in Unterdigisheim, wo seine Eltern eine kleine Landwirtschaft betrieben. Um den Besuch der Höheren Handelsschule zu finanzieren, trug er Zeitungen aus und verkaufte Blumenzwiebeln. Seine Lehre bei der Deutschen Bank in Ebingen schloss er 1972 ab, 1973 ging er zur Meßstetter Bank, spezialisierte sich dort auf das Kreditwesen und arbeitete bereits mit 23 Jahren als Ausbilder. Zwei Jahre später erstellte er die Bilanz der Bank.

Mit gerade einmal 28 Jahren wurde Walter Gscheidle zum Bankdirektor ernannt. Von 1979 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2011 war er Mitglied des Vorstands der Genossenschaft. Unter seiner Ägide erfolgte der Zusammenschluss mit der Nusplinger Bank. Mit seiner Kompetenz hat er in den 32 Jahren Vorstandstätigkeit die Bank zu einem eigenkapitalstarken Institut auf dem Heuberg entwickelt. 1983 war die Meßstetter Bank eines der ersten Geldinstitute in Deutschland, die einen Geldautomaten in Betrieb nahmen.

Walter Gscheidle war es, der in der Bank die "Inselberatungen" einführte, statt der Beratung am Schalter. Seine Mitarbeiter ließ Gscheidle am wirtschaftlichen Erfolg teilhaben. Aus Anlass seiner Verabschiedung im Oktober 2011 erhielt er die Raiffeisen/Schulze-Delitzsch-Medaille, die höchste Auszeichnung des baden-württembergischen Genossenschaftsverbandes. Als Abschiedsgeschenk ließ er vor der Volksbank eine Sitzbank errichten.