Meßstetten Ein Kätzchen aus dem Baukasten

Meßstetten-Heinstetten. Konzentriert studiert das Mädchen die Anweisungen, die ihr das Tablet vorgibt. Schritt für Schritt entsteht so eine Katze aus Lego-Steinen. Der Junge neben ihr baut aus Bausteinen eine kleine Gitarre, die sogar richtig Musik machen kann – ebenfalls nach Vorgabe des Computers.

"Craft" nennt sich der Verein, der es sich auf die Fahne geschrieben hat, Grundschülern PC-Wissen beizubringen. "Craft" steht für "Coding, Robotics and Future Technologies". Eine Woche lang bringen Christoph Schlude und seine Frau Elisabeth in den Herbstferien Schülern in Heinstetten die digitale Welt näher.

Sie sind Mitglieder von "Craft" und wollen dazu beitragen, Kinder näher an das Arbeiten mit den Rechnern zu bringen und so im Optimalfall dazu beitragen, dass später einmal mehr Fachkräfte dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Zwei Heinstetter Schüler haben Mini-Pistenfahrzeuge gebaut, die sie jetzt um die Wette fahren lassen. Ihnen macht, wie den anderen Teilnehmern an dem Ferien-Workshop, der Umgang mit den Lernprogrammen sichtlich Spaß. "Wir sehen uns als Hilfestellung", sagt Christoph Schlude, der, wie alle sieben Mitglieder des Vereins, seine Arbeit ehrenamtlich macht. Dass es ausgerechnet die Heinstetter Grundschule ist, an der er sein Wissen vermittelt, ist kein Zufall: Schlude stammt selbst auch der Gemeinde, ist dort zur Schule gegangen.