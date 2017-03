Meßstetten Ein heißer Container

Diese Übungen sind laut der Feuerwehrdienstvorschrift einmal im Jahr Pflicht und bereiten die Feuerwehrleute auf einen eventuellen Einsatz sehr realitätsnah vor. So können Brände von Möbelstücken, Elektroverteilern, Gasanschlüsse, Treppen und auch die so genannten Flash-Over – Rauchgasdurchzündung an der Decke – eingestellt werden, die es dann zu erkennen und bekämpfen gilt.

Die meisten Heinstetter Feuerwehrleute nehmen diese Möglichkeit der Heißausbildung gerne wahr, bekommen sie dadurch doch Einblicke ins Brandgeschehen und den Brandverlauf, ohne dass ein Mensch zu Schaden kommt.